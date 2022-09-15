Чудо-гол Холанда ожидаемо признали лучшим во 2-м туре Лиги чемпионов
16:28 - Читати українською
Эрлинг Холанд забрал индивидуальную награду по итогам очередного тура ЛЧ.
80’ Джон Стоунз
84’ Эрлинг Холанд
Джуд Беллингем 56’
56’ Джуд Беллингем
80’ Джон Стоунз
84’ Эрлинг Холанд
Гол нападающего Манчестер Сити в ворота дортмундской Борусии признали лучшим во 2-м туре.
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Следует отметить красивую передачу Канселу шведой, а завершение Холанда в прыжке вообще поражает воображение. В финальную четверку голосования также входили Артур Гомеш (Спортинг), Джон Стоунз (ещё один представитель Ман Сити) и Мислав Оршич (Динамо З).
Напомним, следующий тур ЛЧ будет уже после международной паузы – 4,5 октября.
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