Гол нападающего Манчестер Сити в ворота дортмундской Борусии признали лучшим во 2-м туре.

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Следует отметить красивую передачу Канселу шведой, а завершение Холанда в прыжке вообще поражает воображение. В финальную четверку голосования также входили Артур Гомеш (Спортинг), Джон Стоунз (ещё один представитель Ман Сити) и Мислав Оршич (Динамо З).

Напомним, следующий тур ЛЧ будет уже после международной паузы – 4,5 октября.

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