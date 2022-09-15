Диво-гол Холанда очікувано визнали найкращим у 2-му турі Ліги чемпіонів
16:28 - Читать на русском
Ерлінг Холанд забрав індивідуальну нагороду за підсумками чергового туру ЛЧ.
80’ Джон Стоунз
84’ Ерлінг Холанд
Джуд Беллінгем 56’
56’ Джуд Беллінгем
80’ Джон Стоунз
84’ Ерлінг Холанд
Гол нападника Манчестер Сіті у ворота дортмундської Борусії визнали найкращим у 2-му турі.
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Слід відзначити красиву передачу Канселу шведою, а завершення Холанда у стрибку взагалі вражає уяву. До фінальної четвірки голосування також входили Артур Гомеш (Спортінг), Джон Стоунз (ще один представник Ман Сіті) і Міслав Оршіч (Динамо З).
Нагадаємо, наступний тур ЛЧ буде вже після міжнародної паузи – 4,5 жовтня.
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