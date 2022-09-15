Гол нападника Манчестер Сіті у ворота дортмундської Борусії визнали найкращим у 2-му турі.

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Слід відзначити красиву передачу Канселу шведою, а завершення Холанда у стрибку взагалі вражає уяву. До фінальної четвірки голосування також входили Артур Гомеш (Спортінг), Джон Стоунз (ще один представник Ман Сіті) і Міслав Оршіч (Динамо З).

Нагадаємо, наступний тур ЛЧ буде вже після міжнародної паузи – 4,5 жовтня.

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