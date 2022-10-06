"Для усієї команди це був складний матч. Ми грали проти найкращої команди Європи. Потрібно покращити свою гру та рухатися вперед. У Реалі кожен гравець високого класу. Крім Каріма, є ще 5-6 гравців високого рівня. Потрібно було аналізувати кожного та рятувати команду.

Реал – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Луніна до матчу не бачив. Перед виходом на поле побажали один одному удачі та почали грати. Трішки для нього гра була легшою. Потрібно попрацювати та краще зіграти у матчі-відповіді, щоб у нього було більше роботи.

Я більше фокусуюся на тому, що не зловив, на помилках. Не звернув увагу, що у нас вийшло на поле 11 українців (вперше в історії Шахтаря на матч ЛЧ – прим.). Всі розуміють, що цього сезону наша команда дуже змінилася, але у нас справжній колектив, який йде у вільному русі та буде тільки прогресувати, щоб ставати ще кращим", – цитує Трубіна Tribuna.

Зауважимо, Анатолій здійснив 11 сейвів, більшість ударів були з меж штрафного майданчика. Його колега Андрій Лунін має в активі 2 сейви. Друге протистояння між Реалом і Шахтарем відбудеться вже 11 жовтня.

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