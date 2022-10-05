Шахтер встречается с мадридским Реалом в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Шахтер подходил к матчу в статусе аутсайдера. Этот статус оправдался уже на 13-й минуте, когда Родриго огорчил команду Йовичевича.

Реал – Шахтер: Лунин снова в основе, лишь одно изменение и дебют у украинцев – онлайн-трансляция матча ЛЧ

Тарас Степаненко может записать в свой пассив результативную передачу на соперника. Капитан Шахтера "обстукался" с Родриго, и бразилец сразу пробил на подступах к штрафной – касание Трубина не спасло.