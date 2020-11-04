"Я еще не видел повторов, но думаю, что пенальти все же был. Если VAR сказал арбитру, что рука, то мы должны получить наказание. Относительно игры, то мне понравилось выступление команды. Мы играли внутри и снаружи штрафной, но вратарь Локомотива провел великолепный матч, он брал очень важные мячи.

Московская неудача команды Симеоне в видеообзоре матча Локомотив – Атлетико – 1:1

Мы выглядели хорошо против команды, которая умеет контратаковать. Жаль, что у нас не было достаточно качества в завершении, но я думаю, что это путь вперед для побед. Соперник просто закрыл нам все дороги к воротам. Я не мог выделить ни одного игрока, нам всем было очень трудно", – цитирует Симеоне Marca.

После 3 туров в активе Атлетико 4 очка и вторая позиция группы А. Локомотив с двумя пунктами – третий.

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