Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Локомотив – Атлетико – 1:1

Голы: Миранчук, 25 (пен.) – Хименес, 18

Зальцбург – Бавария – 1:1

Голы: Бериша, 4 – Левандовски, 21 (пен.)

Манчестер Сити – Олимпиакос – 1:0

Гол: Торрес, 12

Митьюлланд – Аякс – 1:2

Голы: Дрейер, 18 – Антони, 1, Тадич, 13

Порту – Марсель – 2:0

Голы: Марега, 4, Оливейра, 28 (пен.)

Суарес получил курьезную желтую карточку за подглядывания в монитор VAR

Атлетико на правах фаворита встречи против Локомотива открыл счет благодаря удачной игре головой Хосе Хименеса, однако радость гостей была недолгой. Еще до свистка на перерыв арбитр назначил пенальти в ворота испанцев за игру рукой Эктора Эрреры. К отметке подошел главный бомбардир московского клуба Антон Миранчук и не ошибся.

Во втором тайме "матрасники" еще больше аккумулировали свои силы, но атаки на ворота россиян не меняли счет на табло. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат, который оставил Атлетико на второй строчке с 4-мя очками Локомотив расположился на третьем месте - два зачетных балла.

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