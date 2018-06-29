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ЧМ-2018: Менди не сыграет против Аргентины из-за травмы

19:57 20 Читати українською
ЧМ-2018: Менди не сыграет против Аргентины из-за травмы
Бенджамин Менди / Фото из соцсетей

Защитник сборной Франции Бенджамин Менди из-за травмы не поможет своей команде в матче против Аргентины.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам не может рассчитывать на левого защитника Бенджамина Менди в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины.

"Менди не сможет сыграть. У него небольшая мышечная травма, поэтому он вне игры", – цитирует Дешама издание L'Equipe.

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Стоит отметить, что основным левым защитником сборной Франции на турнире является Лукас Эрнандес.

Матч Франция – Аргентина состоится 30 июня. Начало встречи в 17:00.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
до матча
19
час
:
39
мин
Аргентина
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Франция - Аргентина Дидье Дешам Дидье Дешам Бенджамин Менди Бенджамин Менди Франция Франция
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:
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