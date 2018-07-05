ЧМ-2018: Ливерпуль перенес спарринг из-за возможного выхода Англии в полуфинал

Ливерпуль перенес контрольный матч против Транмир Роверс с 11 на 10 июля из-за возможного выхода сборной Англии в 1/2 финала чемпионата мира-2018.

Ливерпуль и Транмер Роверс сыграют спарринг на день раньше запланированного, сообщает Liverpool Echo.

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Причиной тому стал возможный выход сборной Англии в 1/2 финала чемпионата мира-2018.

"Три льва" сыграют свой четвертьфинальный поединок в субботу, 7 июля, против сборной Швеции. Начало в 17:00 по киевскому времени.

В случае победы англичане сыграют в полуфинале 11 июля в Москве с победителем пары Россия – Хорватия.