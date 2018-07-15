ЧС-2018: Кейн став найкращим бомбардиром турніру

ЧС 2018 — 21:45 522
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"Неймар попросить продати Мбаппе, щоб не бути в його тіні". Реакція соцмереж на фінал ЧС-2018 Франція – Хорватія
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ЧС-2018: Франція стала першим чемпіоном світу, центрфорвард якого не завдав жодного удару в площину ворітЧС 2018 — 21:03 458
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ЧС-2018: Мбаппе став найкращим молодим гравцем МундіалюЧС 2018 — 20:45 220
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ЧС-2018: Модріч – найкращий гравець турніру, Азар та Грізманн – у трійціЧС 2018 — 20:33 3333
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Франція – Хорватія: Дешам став третім переможцем чемпіонату світу в ролі гравця та тренераЧС 2018 — 20:16 631
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