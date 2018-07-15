ЧС-2018: Кейн став найкращим бомбардиром турніру

Форвард збірної Англії Харрі Кейн став найкращим бомбардиром ЧС-2018.

Володарем "Золотого бутса" ЧС-2018 став нападник Тоттенхема Харрі Кейн, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Кейн зробив дубль у грі з командою Тунісу, оформив хет-трик у зустрічі зі збірною Панами і забив один м'яч у матчі проти команди Колумбії. 3 з 6 своїх голів англієць забив з пенальті.

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Варто зазначити, що відразу 5 гравців посіли другий рядок у списку найкращих бомбардирів турніру. Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе, Ромелу Лукаку, Антуан Грізманн та Денис Черишев забили по 4 голи.