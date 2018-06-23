ЧС-2018: Джака заперечив політичний підтекст свого святкування в матчі проти Сербії

Півзахисник збірної Швейцарії Граніт Джака після гола у ворота сербів зобразив руками силует орла – символа Албанії, але спростував, що адресатом послання була Сербія.

"Для мене це особливий поєдинок. Ця перемога – для всіх моїх друзів і родичів, які завжди підтримували мене. Моє святкування – це не сигнал супернику.

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Цей жест – для людей, які завжди зі мною, хто ніколи мене не підводив. Для моєї батьківщини, де народилися мої батьки. Це чисті емоції", – цитує Джаку Sports.ru.

Батьки Граніта Джаки є косовськими албанцями, а старший брат хавбека Арсенала – Таулант – грає за збірну Албанії.

Сербія не визнала проголошеної в 2008 році незалежності Косова та вважає його своїм регіоном. Наразі самостійність країни визнали 111 держав світу.