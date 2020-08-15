Чигринский прогнозирует грандиозные изменения в Барселоне после исторического фиаско

"Я думаю, Месси не покинет Барселону. Но то, что от него зависит и он может повлиять на позиции директора – однозначно. И новый президент будет учитывать и мнение Месси. Если они хотят его сохранить, нужен четкий план, как команда будет развиваться. Я думаю, будут большие изменения. И то, что Барселона выставила наиболее возрастной состав на игру, – еще один индикатор необходимости перемен.

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За последние годы мы видим единицы игроков из академии. Сомнительные трансферы, футболистов покупают за большие деньги (Коутинью, Дембеле), а они не играют. Не работает и система, которая работала много лет до этого. Не случайно и во времена Вальверде, благодаря подходу к Месси, авторитета среди футболистов, пытались многие из этих проблем скрыть. А сейчас все это проявилось.

Поддержки у Сетьена и не было, а еще и проблемы с лидерами команды. Сейчас все это окончательно проявилось, поэтому я думаю, что скоро мы станем свидетелями очень больших перемен в клубе", – поделился Чигринский в эфире программы Бомбардир.

Напомним, Чигринский выступал в составе Барселоны в сезоне 2009/10, и считается одним из самых громких трансферных провалов каталонцев. Добавим, что вчера "блаугранас" были уничтожены Баварией 8:2.

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