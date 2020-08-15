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Чигринский прогнозирует грандиозные изменения в Барселоне после исторического фиаско

21:12 - Читати українською
Чигринский прогнозирует грандиозные изменения в Барселоне после исторического фиаско
Дмитрий Чигринский и Лионель Месси / фото из открытых источников

Бывший защитник Барселоны Дмитрий Чигринский прокомментировал шокирующее унижение каталонцев в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

"Я думаю, Месси не покинет Барселону. Но то, что от него зависит и он может повлиять на позиции директора – однозначно. И новый президент будет учитывать и мнение Месси. Если они хотят его сохранить, нужен четкий план, как команда будет развиваться. Я думаю, будут большие изменения. И то, что Барселона выставила наиболее возрастной состав на игру, – еще один индикатор необходимости перемен.

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За последние годы мы видим единицы игроков из академии. Сомнительные трансферы, футболистов покупают за большие деньги (Коутинью, Дембеле), а они не играют. Не работает и система, которая работала много лет до этого. Не случайно и во времена Вальверде, благодаря подходу к Месси, авторитета среди футболистов, пытались многие из этих проблем скрыть. А сейчас все это проявилось.

Поддержки у Сетьена и не было, а еще и проблемы с лидерами команды. Сейчас все это окончательно проявилось, поэтому я думаю, что скоро мы станем свидетелями очень больших перемен в клубе", – поделился Чигринский в эфире программы Бомбардир.

Напомним, Чигринский выступал в составе Барселоны в сезоне 2009/10, и считается одним из самых громких трансферных провалов каталонцев. Добавим, что вчера "блаугранас" были уничтожены Баварией 8:2.

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Теги
Украинцы за рубежом Дмитрий Дмитрий Чигринский Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Лига чемпионов Барселона - Бавария
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