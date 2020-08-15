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Чигринський прогнозує грандіозні зміни в Барселоні після історичного фіаско

21:08 - Читать на русском
Чигринський прогнозує грандіозні зміни в Барселоні після історичного фіаско
Дмитро Чигринський та Ліонель Мессі / фото з відкритих джерел

Колишній захисник Барселони Дмитро Чигринський прокоментував шокуюче приниження каталонців в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

"Я думаю, Мессі не покине Барселону. Але те, що від нього багато залежить і він може вплинути на позиції директора – однозначно. І новий президент буде враховувати і думку Мессі. Якщо вони хочуть його зберегти, потрібен чіткий план, як команда буде розвиватися. Я думаю, будуть великі зміни. І те, що Барселона виставила найбільш віковий склад на гру, – ще один індикатор необхідності змін.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

За останні роки ми бачимо одиниці гравців з академії. Сумнівні трансфери, футболістів купують за великі гроші (Коутінью, Дембеле), а вони не грають. Не працює та система, яка працювала багато років до цього. Не випадково і за часів Вальверде, завдяки підходу до Мессі, авторитету серед футболістів, намагалися багато цих проблем приховати. А зараз все це проявилось.

Підтримки в Сетьєна і не було, а ще й проблеми з лідерами команди. Зараз все це остаточно проявилось, тому я думаю, що скоро ми станемо очевидцями дуже великих змін у клубі", – поділився Чигринський в ефірі програми Бомбардир.

Нагадаємо, Чигринський виступав у складі Барселони в сезоні 2009/10, та вважається одним з найбільш гучних трансферних провалів каталонців. Додамо, що вчора "блаугранас" були знищені Баварією 8:2.

Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами: історичний крах "блаугранас", фіаско Мессі, рекорди Мюнхена і Лєвандовскі

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Українці за кордоном Дмитро Дмитро Чигринський Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Барселона - Баварія
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