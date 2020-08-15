Чигринський прогнозує грандіозні зміни в Барселоні після історичного фіаско

"Я думаю, Мессі не покине Барселону. Але те, що від нього багато залежить і він може вплинути на позиції директора – однозначно. І новий президент буде враховувати і думку Мессі. Якщо вони хочуть його зберегти, потрібен чіткий план, як команда буде розвиватися. Я думаю, будуть великі зміни. І те, що Барселона виставила найбільш віковий склад на гру, – ще один індикатор необхідності змін.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

За останні роки ми бачимо одиниці гравців з академії. Сумнівні трансфери, футболістів купують за великі гроші (Коутінью, Дембеле), а вони не грають. Не працює та система, яка працювала багато років до цього. Не випадково і за часів Вальверде, завдяки підходу до Мессі, авторитету серед футболістів, намагалися багато цих проблем приховати. А зараз все це проявилось.

Підтримки в Сетьєна і не було, а ще й проблеми з лідерами команди. Зараз все це остаточно проявилось, тому я думаю, що скоро ми станемо очевидцями дуже великих змін у клубі", – поділився Чигринський в ефірі програми Бомбардир.

Нагадаємо, Чигринський виступав у складі Барселони в сезоні 2009/10, та вважається одним з найбільш гучних трансферних провалів каталонців. Додамо, що вчора "блаугранас" були знищені Баварією 8:2.

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