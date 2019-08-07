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ЧФР Клуж – Селтик: Швед начнет матч Лиги чемпионов со скамейки запасных

20:31 37 Читати українською
ЧФР Клуж – Селтик: Швед начнет матч Лиги чемпионов со скамейки запасных
Марьян Швед / Фото ФК Селтик

Вингер сборной Украины Марьян Швед не попал в стартовый состав Селтика на поединок против румынского Клужа.

 

Селтик опубликовал на официальном сайте клуба список игроков, которые выйдут с первых минут на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Наставник шотландского гранда Нил Леннон решил оставить в запасе экс-игрока Карпат Марьяна Шведа, который выходил на замену в предыдущем раунде квалификации ЛЧ против Нимме Калью и отметился голом (2:0).

Поединок ЧФР Клуж – Селтик начнется в 21:00. Ответный матч между этими соперниками состоится 13 августа в 21:45.

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Теги
Селтик Селтик Лига чемпионов Украинцы за рубежом ЧФР Клуж - Селтик Марьян Швед Марьян Швед
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