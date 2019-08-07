ЧФР Клуж – Селтік: Швед розпочне матч Ліги чемпіонів з лави запасних

Вінгер збірної України Мар'ян Швед не потрапив у стартовий склад Селтіка на поєдинок проти румунського Клужа.

Селтік опублікував на офіційному сайті клубу список гравців, які вийдуть зі стартових хвилин на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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Наставник шотландського гранда Ніл Леннон вирішив залишити в запасі екс-гравця Карпат Мар'яна Шведа, який виходив на заміну в попередньому раунді кваліфікації ЛЧ проти Нимме Калью та відзначився голом (2:0).

Поєдинок ЧФР Клуж – Селтік розпочнеться о 21:00. Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 13 серпня о 21:45.

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