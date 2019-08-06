Ференцварош Реброва сыграл вничью с загребским Динамо в Лиге чемпионов – Зубков помог забить гол

Чемпион Венгрии Ференцварош, за который выступают три украинских игрока, расписал ничью с Динамо З в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации ЛЧ, первый матч

Динамо З – Ференцварош – 1:1

Голы: Ольмо, 7 – Сигер, 60

Загреб забил быстрый гол на 7-й минуте усилиями Арийана Адеми и Дани Ольмо. Первый протащил мяч с левого фланга в штрафную и откинул партнеру, а игрок молодежной сборной Испании прорвался мимо нескольких оппонентов и умело пробил под дальнюю штангу.

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В стартовом составе Ференцвароша вышли Игорь Харатин и Александр Зубков. Вингер донецкого Шахтера получил шанс сравнять счет, но его удар заблокировали соперники. Харатин в середине первого тайма увидел перед собой желтую карточку. В целом Динамо выглядело до перерыва лучше – команду Реброва спас голкипер.

На 60-й минуте Ференцварош отыгрался. Голевая атака не обошлась без участия Зубкова: украинец прострелил с левого фланга на Нгуена, удар того парировал голкипер, а первым на добивание успел Сигер.

Динамо могло сразу забить в ответ, однако за венгров сыграла перекладина. А лучший момент Ференцвароша до финального свистка снова имел Зубков – удар по центру парировал голкипер. Под занавес встречи на замену вышел Даниил Игнатенко.

Счет больше не менялся – 1:1. Неплохой результат для Сергея Реброва на выезде. Ответный матч состоится через неделю в Венгрии.

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