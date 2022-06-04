Опытный форвард покинул Бока Хуниорс еще в прошлом году после смерти отца. После года без футбола Карлос Тевес объявил о завершении карьеры.

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"Да, я ушел на футбольную пенсию. У меня были предложения от разных клубов, но почувствовал, что в статусе игрока я уже отдал все, что было в сердце. Теперь чувствую себя спокойнее.

После смерти отца было сложно. Меня все время спрашивали, почему я перестал играть. Пока я не сказал им: "Я перестал играть, потому что потерял своего фаната номер 1", – цитирует 38-летнего форварда TyC Sports.

Правда, Карлитос остается в футболе. Он будет работать техническим директором Боки.

Тевес успел поиграть за Бока Хуниорс, Коринтианс, Вест Хэм, Ман Юнайтед (выиграл ЛЧ 2007/08), Ман Сити, Ювентус и Шанхай Шэньхуа. За сборную Аргентины провел 76 матчей. забил 13 голов.

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