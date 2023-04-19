Челси установил двойное антидостижение после вылета от Реала
19 апреля 09:30 - Читати українською
Лондонский клуб переживает один из худших периодов за более чем 20 лет.
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После прихода Фрэнка Лэмпарда Челси проиграл четыре поединка подряд, чего не случалось с ноября 1993 года, информирует Opta.
Челси – Реал – 0:2 – видео голов и обзор матча
Это не единственное антидостижение лондонцев: они умудрились не забить в 18 поединках этого сезона. Последний раз такое бывало в далекой кампании 1980/81.
Напомним, что Реал без проблем прошел Челси и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв Мудрика и Ко со счетом 2:0.
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