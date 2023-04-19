Лондонский клуб переживает один из худших периодов за более чем 20 лет.

После прихода Фрэнка Лэмпарда Челси проиграл четыре поединка подряд, чего не случалось с ноября 1993 года, информирует Opta.

Челси – Реал – 0:2 – видео голов и обзор матча

Это не единственное антидостижение лондонцев: они умудрились не забить в 18 поединках этого сезона. Последний раз такое бывало в далекой кампании 1980/81.

Напомним, что Реал без проблем прошел Челси и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв Мудрика и Ко со счетом 2:0.

Реал стал полуфиналистом Лиги чемпионов, вновь одолев Челси – Родриго сделал дубль, Мудрик неплохо вышел на замену