Лондонський клуб переживає один з найгірших періодів за більш ніж 20 років.

Після приходу Френка Лемпарда Челсі програв чотири поєдинки поспіль, чого не траплялось з листопада 1993 року, інформує Opta.

Челсі – Реал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Це не єдине антидосягнення лондонців: вони примудрились не забити у 18 поєдинках цього сезону. Востаннє таке бувало у далекій кампанії 1980/81.

Нагадаємо, що Реал без проблем пройшов Челсі та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, двічі обігравши Мудрика і Ко з рахунком 2:0.

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