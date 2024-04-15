Челси максимально серьезно готовится к матчу против Эвертона в рамках 33-го тура АПЛ.

Пресс-служба "синих" опубликовала видео с тренировки команды Маурисио Почеттино. Никто не жалеет себя и "рубится", как в официальной игре.

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Михаил Мудрик регулярно становится одним из главных лиц в таких динамичных видео.

До речі, тур АПЛ закриє саме зустріч українців – Мудрик проти Миколенка. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Челсі переможе Евертон. Коефіцієнт на звитягу команди Михайла Мудрика – 1,75. Нічию оцінили в 4,16. У перемогу Миколенка і Ко вірять найменше – 4,6. Крім цього, букмекер GGBET очікує на результативний футбол – коефіцієнт на тотал менше 2,5 голів складає 2,57.

Правда, сначала украинец завалился на газон от резкого подката 115-миллионного Мойзеса Кайседо. Завершает Михаил на мажорной ноте, едва не разрывая сетку мощным ударом.

Напомним, матч Челси – Эвертон состоится сегодня, начало в 22:00. В составе гостей есть свой украинец – Виталий Миколенко.

Preparations for Monday night are complete. pic.twitter.com/Flsvqgwtwm — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 14, 2024

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