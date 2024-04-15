Мудрик упал от 115-миллионного партнера и едва не разорвал сетку – Челси запугивает Миколенко перед матчем АПЛ
Челси максимально серьезно готовится к матчу против Эвертона в рамках 33-го тура АПЛ.
Пресс-служба "синих" опубликовала видео с тренировки команды Маурисио Почеттино. Никто не жалеет себя и "рубится", как в официальной игре.
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Михаил Мудрик регулярно становится одним из главных лиц в таких динамичных видео.
Правда, сначала украинец завалился на газон от резкого подката 115-миллионного Мойзеса Кайседо. Завершает Михаил на мажорной ноте, едва не разрывая сетку мощным ударом.
Напомним, матч Челси – Эвертон состоится сегодня, начало в 22:00. В составе гостей есть свой украинец – Виталий Миколенко.
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