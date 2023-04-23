Наставник Селтика Ангелос Постекоглу стал одним из кандидатов на должность тренера лондонского Челси.

Как известно, после увольнения Грэма Поттера исполняющим обязанности главного тренера "синих" до конца сезона назначен Фрэнк Лэмпард. Руководство Челси активно ищет нового наставника.

Тренер для Мудрика – один из фаворитов окончательно отказал Челси, есть таинственный претендент и вариант из низшей лиги

В поле зрения лондонцев попал Ангелос Постекоглу, который ведет Селтик ко второму подряд чемпионству Шотландии. Пока что он аутсайдер в шорт-листе кандидатов. Приоритетом Челси является Маурисио Почеттино. Еще один претендент – Венсан Компани из Бернли, сообщает The Guardian.

Главный минус Постекоглу для "синих" – у него нет опыта работы в топ-лигах Европы. Впрочем, в случае провала переговоров с Почеттино или Компани его шансы на назначение тренером Челси возрастут.

К слову, австралиец в этом сезоне уже пересекался с Михаилом Мудриком. Селтик и Шахтер встречались в групповом турнире ЛЧ и дважды сыграли со счетом 1:1, а украинский вингер забил в обоих матчах.

Ранее 57-летний Постекоглу возглавлял сборные Австралии разных возрастных категорий (в том числе и национальную), работал на родине, Греции и японской Йокогаме. Пришел в Селтик летом 2021 года, подписав контракт на два сезона.

Элегантным касанием обыграл двоих, остановил Вини, подкатился под Модрича – насыщенные 25 минут Мудрика против Реала