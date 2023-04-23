Як відомо, після звільнення Грема Поттера виконувачем обов'язків головного тренера "синіх" до кінця сезону призначений Френк Лемпард. Керівництво Челсі активно шукає нового наставника.

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У поле зору лондонців потрапив Ангелос Постекоглу, який веде Селтік до другого поспіль чемпіонства Шотландії. Поки що він є аутсайдером у шорт-листі кандидатів. Наразі пріоритетом Челсі є Маурісіо Почеттіно. Ще один претендент – Венсан Компані з Бернлі, повідомляє The Guardian.

Головний мінус Постекоглу для "синіх" – у нього немає досвіду роботи в топ-лігах Європи. Втім, у випадку провалу перемовин із Почеттіно чи Компані його шанси на призначення тренером Челсі зростуть.

До слова, австралієць у цьому сезоні вже перетинався з Михайлом Мудриком. Селтік та Шахтар зустрічалися в груповому турнірі ЛЧ і двічі зіграли з рахунком 1:1, а український вінгер забив у обох матчах.

Раніше 57-річний Постекоглу очолював збірні Австралії різних вікових категорій (зокрема, і національну), працював на батьківщині, Греції та японській Йокогамі. Прийшов у Селтік влітку 2021-го, підписавши контракт на два сезони.

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