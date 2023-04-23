Челсі розглядає варіант із сенсаційним тренером – фахівець, якого двічі засмутив Мудрик в ЛЧ
Керманич Селтіка Ангелос Постекоглу став одним із кандидатів на посаду тренера лондонського Челсі.
Як відомо, після звільнення Грема Поттера виконувачем обов'язків головного тренера "синіх" до кінця сезону призначений Френк Лемпард. Керівництво Челсі активно шукає нового наставника.
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У поле зору лондонців потрапив Ангелос Постекоглу, який веде Селтік до другого поспіль чемпіонства Шотландії. Поки що він є аутсайдером у шорт-листі кандидатів. Наразі пріоритетом Челсі є Маурісіо Почеттіно. Ще один претендент – Венсан Компані з Бернлі, повідомляє The Guardian.
Головний мінус Постекоглу для "синіх" – у нього немає досвіду роботи в топ-лігах Європи. Втім, у випадку провалу перемовин із Почеттіно чи Компані його шанси на призначення тренером Челсі зростуть.
До слова, австралієць у цьому сезоні вже перетинався з Михайлом Мудриком. Селтік та Шахтар зустрічалися в груповому турнірі ЛЧ і двічі зіграли з рахунком 1:1, а український вінгер забив у обох матчах.
Раніше 57-річний Постекоглу очолював збірні Австралії різних вікових категорій (зокрема, і національну), працював на батьківщині, Греції та японській Йокогамі. Прийшов у Селтік влітку 2021-го, підписавши контракт на два сезони.
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