Лондонский клуб не может нормально функционировать из-за связей Романа Абрамовича с президентом России.

Владелец Челси оказался под санкциями как приспешник Путина. Поэтому активы клуба заморожены, нельзя вести какую-либо коммерческую деятельность. В частности, продавать билеты на матчи.

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В АПЛ это не станет проблемой для "синих". На трибуны все еще смогут попасть обладатели сезонных абонементов. А вот с кубковыми турнирами проблема. На матчи плей-офф невозможно продать абонемент.

Челси останется без поддержки на всех домашних матчах Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, сообщает The Athletic. У Лондонцев неплохие шансы выйти в четвертьфинал, ведь в первом матче дома обыграли Лилль со счетом 2:0.

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