Лондонський клуб не може нормально функціонувати через зв'язки Романа Абрамовича з президентом Росії.

Власник Челсі опинився під санкціями як поплічник Путіна. Через це активи клубу заморожені, не можна вести будь-яку комерційну діяльність. Зокрема, продавати квитки на матчі.

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В АПЛ це не стане проблемою для "синіх". На трибуни все ще зможуть потрапити власники сезонних абонементів. А от із кубковими турнірами проблема. На матчі плей-офф неможливо продати абонемент.

Відтак, Челсі залишиться без підтримки на усіх домашніх матчах Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні, повідомляє The Athletic. Лондонці мають непогані шанси вийти у чвертьфінал, адже в першому матчі вдома обіграли Лілль з рахунком 2:0.

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