Хавбек "синих" пропустит как минимум 2 недели из-за травмы голеностопа, сообщает The Athletic.

Челси готовится к прощанию с пятью игроками и приобретению двух звезд

Маунт пострадал в финале клубного ЧМ против Палмейраса. Соперник упал на ногу игроку Челси, что могло нанести значительно более серьезное повреждение. Мейсон точно пропустит первую встречу 1/8 финала ЛЧ против Лилля (22 февраля), а шансы сыграть в финале Кубка английской лиги против Ливерпуля (27 февраля) – мизерные.

Добавим, что в текущем сезоне Маунт провел 34 матча, в которых оформил 7 голов и 8 ассистов.

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