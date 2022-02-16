Півзахисник Мейсон Маунт не допоможе Челсі у низці ключових матчів.

Хавбек "синіх" пропустить щонайменше два тижні через травму гомілкостопу, повідомляє The Athletic.

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Маунт постраждав у фіналі клубного ЧС проти Палмейрас. Суперник впав на ногу гравцю Челсі, що могло спричинити значно серйозніше пошкодження. Мейсон точно пропустить першу зустріч 1/8 фіналу ЛЧ проти Лілля (22 лютого), а шанси зіграти у фіналі Кубка англійської ліги проти Ліверпуля (27 лютого) – мізерні.

Додамо, що у поточному сезоні Маунт провів 34 матчі, в яких оформив 7 голів та 8 асистів.

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