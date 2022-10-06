Челси – Милан – 3:0 – видео голов и обзор матча
Челси разгромил Милан в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
Челси уверенно выиграл битву грандов в группе E. "Синие" доминировали весь матч и забили три гола, реализовав часть своих моментов. У Милана был только один шанс благодаря проходу Леау.
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В начале встречи Тэтэрушану спасал "россонери" после ударов Маунта и Силвы. Открыть счет хозяевам удалось благодаря угловому – Фофана сыграл на добивании.
Во втором тайме Джеймс закрыл все вопросы. Сначала латераль прекрасно прострелил на Обамеянга, а затем красиво забил сам – с острого угла под ближнюю штангу. В итоге – разгром Милана.