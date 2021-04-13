Лондонський Челсі зустрінеться з Порту 13 квітня в матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ 2020/21. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Челсі – Порту

13 квітня, 22:00. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан. Перший матч – 2:0.

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція).

Трансляція на MEGOGO та "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Команди, яких об'єднують персона Жозе Моурінью і низка португальських футболістів, знову зустрінуться на севільському Рамон Санчес Пісхуан. Саме там і визначиться півфіналіст Ліги чемпіонів, який в 1/2 зіграє з переможцем пари Ліверпуль – Реал Мадрид. У першому поєдинку минулого тижня Челсі завдяки голам Маунта та Чілвела здобув комфортну перемогу 2:0 – ідеальний сценарій для виїзного матчу. Щоправда, той результат не повинен вводити в оману. Підопічні Консейсау виглядали дуже пристойно, але, на відміну від лондонців, свої шанси не реалізували. Тому завдання підопічних Томаса Тухеля, на перший погляд, виглядає доволі простим – втримати здобуту перевагу в номінально домашньому поєдинку і вийти у півфінал ЛЧ вперше з 2014 року.

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А от "драконам", які вже приємно дивували у цьогорічній ЛЧ, необхідно здійснити подвиг. Один пропущений гол змусить португальців забивати тричі, а Челсі під керівництвом німця стільки не пропускає, за винятком провалу з Вест Бромвічем (2:5). Тухель однозначно зробив висновки з того розгрому і вже встиг заявити, що не збирається грати на утримання рахунку, адже Порту – дуже небезпечний. У чомусь номінальні гості навіть матимуть перевагу, адже в разі вильоту їм ніхто не дорікатиме – євросезон 2020/21 і так склався доволі вдало для "драконів".

Команда Сержіу Консейсау в поточному євросезоні не забивала лише двічі – Манчестер Сіті в груповому турнірі та Челсі в першому чвертьфіналі. Тиждень тому португальці залишили хороше враження, епізодично маючи суттєву перевагу над лондонцями, яку не змогли конвертувати в голи. Але те, що Порту побореться – очевидно. Ювентус, який дивиться чвертьфінал по телевізору, не дасть збрехати.

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Португальська команда не може подолати чвертьфінальний бар'єр з сезону 2003/04. Останнім, хто вивів "драконів" у півфінал, став Жозе Моурінью – той самий тріумфальний сезон, коли Порту сенсаційно виграв Лігу чемпіонів, обігравши в фіналі Монако (3:0). А от Челсі має позитивний досвід – лондонці ще ніколи не програвали матч-відповідь після перемоги в першій грі плей-офф.

До слова, це буде ювілейне, десяте протистояння Порту з Челсі. Наразі перевага на боці лондонців – 6 перемог проти двох у "драконів". Ще один матч не виявив переможця.

Кадрова ситуація

Травмовані: немає – Мбайє, Кошта, Маркано

Під питанням: Крістенсен, Тьягу Сілва – Тоні Мартінес

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади

Челсі: Менді – Аспілікуета, Зума, Рюдігер – Джеймс, Жоржінью, Ковачіч, Чілвел – Маунт, Хаверц, Пулішіч.

Порту: Марчесін – Манафа, Пепе, Мбемба, Санусі – Груїч, Урібе, Корона, Олівейра – Марега, Таремі.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

У Порту немає виходу, адже "драконам" потрібно забивати щонайменше двічі, щоб перевести гру бодай в екстра-тайм. Поразка в першому поєдинку змушує команду Консейсау активно йти вперед і розкриватися. Це тільки на користь Челсі – оборона "пенсіонерів" є доволі надійною (хоч і не безгрішною), а в атаці лондонці свій шанс повинні знайти. Щоправда, повернення Олівейри і Таремі після дискваліфікації повинне додати потужності атаці Порту. На свій гол португальська команда цілком може розраховувати, але очікувати чогось більшого не варто.

Букмекери теж не вірять в успіх "драконів". На думку експертів, Челсі є фаворитом і другого поєдинку. Все вказує на те, що прохід Ювентуса стане останнім подвигом Порту в поточній Лізі чемпіонів. Тим більше, що у чвертьфіналах ЛЧ "дракони" тричі грали проти команд з АПЛ і жодного разу не зуміли пройти далі.

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