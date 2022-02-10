Наставник Челсі Томас Тухель може зустрітись з кадровими проблемами в 1/8 ЛЧ.

Невакциновані футболісти Челсі не зможуть зіграти у виїзному матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти Лілля, повідомляє BBC.

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Влада Франції заборонила спортсменами без вакцини брати участь у будь-яких змаганнях на території країни. УЄФА також відхилив прохання лондонського клубу про перенесення матчу на нейтральну територію. Раніше тренер "синіх" Томас Тухель зізнався, що у команді є гравці, які відмовляються вакцинуватись.

Перший поєдинок Челсі – Лілль відбудеться у Лондоні 22 лютого, матч-відповідь запланований на 16 березня.

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