Жіноча Ліга чемпіонів, півфінали, перші матчі

Барселона – Челсі – 0:1

Гол: Катберт, 40

Ліон – ПСЖ – 3:2

Голи: Діані, 80, Дюморне, 85, Мажрі, 86 – Катото, 44, 48

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Барселона і Челсі другий рік поспіль зійшлися у півфіналі. Минулого разу успіх святкували каталонки – 1:0 на виїзді, 1:1 вдома. Цього разу вони знову були фаворитками. Коефіцієнт на перемогу Челсі у столиці Каталонії складав захмарні 16.

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Саме так і сталося. Наприкінці першого тайму Челсі шокував господарок красивою комбінацією з ударом Ерін Катберт у дев'ятку.

El Chelsea golpea primero. Al Barça le toca levantarse



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Барселона провисіла на воротах "синіх" весь другий тайм, але була змушена миритися з першою домашньою поразкою за 5 років!

Востаннє така оказія траплялась у лютому 2019-го, коли "кулес" не впорались зі Спортінгом Уельва в чемпіонаті Іспанії. Вперше з квітня 2022-го Барселона не забила. Розкішний сезон "підмочений" – до цього було 35 перемог і 2 нічиї. Втім, каталонки мають шанс все виправити 27 квітня у матчі-відповіді на полі Челсі. Нагадаємо, саме Барса – чинний переможець жіночої ЛЧ.

Інший півфінал був монофранцузький. Ліон приймав ПСЖ. Столичні повели 2:0 завдяки дублю Марі-Антуанетт Катото. Все "розтануло" за 6 хвилин під завісу зустрічі. Парижанки пропустили тричі і 28 квітня будуть сподіватися на власний камбек в рідних стінах.

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