Челси и Порту могут не рассчитывать на поддержку домашних трибун в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

Оба клуба в своих соцсетях сообщили, что их двухматчевое противостояние в Лиге чемпионов состоится на Рамон Санчес Писхуане – домашней арене испанской Севильи.

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Причиной стало ограничение на перелеты, вызванное пандемией коронавируса. Интересно, что в других противостояниях место проведения встреч остается без изменений – все команды проведут домашние поединки на своих стадионах.

К слову, первую встречу в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Порту и Челси проведут уже 7 апреля, а ответный – 13 апреля.

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