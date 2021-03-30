Челсі та Порту можуть не розраховувати на підтримку домашніх трибун в обох матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Обидва клуби у своїх соцмережах повідомили, що їхнє двоматчеве протистояння у Лізі чемпіонів відбудеться на Рамон Санчес Пісхуані – домашній арені іспанської Севільї.

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Причиною стало обмеження на перельоти, спричинене пандемією коронавірусу. Цікаво, що у інших протистояннях місце проведення зустрічей залишається без змін – усі команди проведуть домашні поєдинки на своїх стадіонах.

До слова, першу зустріч в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Порту та Челсі проведуть вже 7 квітня, а матч-відповідь – 13 квітня.

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