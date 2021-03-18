Челсі приймав Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Гравці Атлетіко активно розпочали гру, але гол Зієша у першій половині гри боляче вдарив по настрою гостей.

Ліга чемпіонів: визначились усі чвертьфіналісти турніру

Підопічні Сімеоне почали метушитись, нервувати, що спровокувало вилучення Савіча, а перед фінальним свистком Емерсон після стрімкої контратаки поховав надії мадридців на чвертьфінал.

Таким чином Челсі за сумою двох матчів (3:0) вибив з турніру чинного лідера Ла Ліги. Жеребкування пар 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться 19 березня.

Челсі вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здобувши впевнену перемогу над Атлетіко