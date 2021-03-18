Челсі – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу
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Челсі приймав Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
завершено
34’ Хакім Зієш
90+4’ Емерсон Пальмієрі
Стефан Савіч 82’
34’ Хакім Зієш
82’ Стефан Савіч
90+4’ Емерсон Пальмієрі
Гравці Атлетіко активно розпочали гру, але гол Зієша у першій половині гри боляче вдарив по настрою гостей.
Ліга чемпіонів: визначились усі чвертьфіналісти турніру
Підопічні Сімеоне почали метушитись, нервувати, що спровокувало вилучення Савіча, а перед фінальним свистком Емерсон після стрімкої контратаки поховав надії мадридців на чвертьфінал.
Таким чином Челсі за сумою двох матчів (3:0) вибив з турніру чинного лідера Ла Ліги. Жеребкування пар 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться 19 березня.
Челсі вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здобувши впевнену перемогу над Атлетіко
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