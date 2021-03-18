Завершился очередной этап ЛЧ. Список претендентов на самый престижный клубный титул – в этой новости.

Завершились последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом сформировалась 8-ка команд, которая продолжает борьбу в турнире:

Порту

Боруссия Д

ПСЖ

Ливерпуль

Реал

Манчестер Сити

Бавария

Челси

Жеребьевка пар следующего раунда ЛЧ состоится 19 марта, начало в 13:00 по Киеву. Первые поединки четвертьфиналов Лиги чемпионов запланированы на 6/7 апреля, ответные – 27/28 апреля.

Во время жеребьевки будут определены также потенциальные полуфинальные пары и номинальный хозяин ключевого поединка в Стамбуле (29 мая).

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