Подопечные Фрэнка Лэмпарда в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов без труда одолели бронзового призера чемпионата Франции прошлого сезона. Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Хозяева уже на 10-й минуте получили право на одиннадцатиметровый Ю Эстеван Дальбер скосил Вернера и немец с пенальти наказал Ренн за грязную игру.

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В конце тайма бразильский защитник второй раз нарушил правила, получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Ну а Вернер снова точно пробил с пенальті, записав на свой счет дубль. Сразу после отдыха Абрахам удачно замкнул прострел Риса Джеймса, поставив жирную точку в матче.

Победа принесла Челси семь очков и первую строчку турнирной таблицы группы Е, Ренн с одним пунктом – третий.

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