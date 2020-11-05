Підопічні Френка Лемпарда у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів без особливих труднощів здолали бронзового призера чемпіонату Франції минулого сезону. Відео голів та огляд поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Господарі вже на 10-й хвилині здобули право на одинадцятиметровий – Естеван Дальбер скосив Вернера і німець з пенальті покарав Ренн за брудну гру.

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Наприкінці тайму бразильський захисник вдруге порушив правила, отримав другу жовту картку і залишив свою команду у меншості. Ну а Вернер знову влучно пробив з позначки, записавши на свій рахунок дубль. Одразу після відпочинку Абрахам вдало замкнув простріл Ріса Джеймса, поставивши масну крапку у матчі.

Перемога принесла Челсі сім очок і першу сходинку турнірної таблиці групи Е, Ренн з одним пунктом – третій.

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