"Что ж, это был матч, где нам действительно пришлось помучиться, чтобы победить. Это не стало для нас неожиданностью против такой команды как Челси в поединке такой важности.

Челси – Реал – 0:2 – видео голов и обзор матча

Сначала они создали нам некоторые проблемы слева, но мы с этим разобрались. В конце мы продемонстрировали очень целостную игру. Мы вышли на хороший уровень и особенно надежно действовали сзади. Это заслуженный результат, мы все очень довольны.

Большой сейв Куртуа (после удара Кукурельи – прим.) был очень важным. Мы не хотели, чтобы они вышли вперед. Это могло бы вызвать беспокойство. Во втором тайме мы стали сильнее, создали пространство для качественных передач.

Перед тем, как Родриго забил, я говорил с ним о проблемах в обороне, потому что они поднимались вверх и открывали зоны сзади, часто выходя три на три. Это большое разочарование, что у нас не будет Милитао в первом матче полуфинала", – цитирует Анчелотти сайт УЕФА.

В полуфинале "бланкос" будут противостоять победителю пары Манчестер Сити – Бавария, который определится уже 19 апреля.

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