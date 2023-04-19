"Що ж, це був матч, де нам дійсно довелося помучитися, щоб перемогти. Це не стало для нас несподіванкою проти такої команди, як Челсі, в поєдинку такої важливості.

Челсі – Реал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Спочатку вони створили нам деякі проблеми зліва, але ми з цим розібралися. Наприкінці ми продемонстрували дуже цілісну гру. Ми вийшли на хороший рівень і особливо надійно діяли ззаду. Це заслужений результат, ми всі дуже задоволені.

Великий сейв Куртуа (після удару Кукурельї – прим.) був дуже важливим. Ми не хотіли, щоб вони вийшли вперед. Це могло б викликати занепокоєння. У другому таймі ми стали сильнішими, створили простір для якісних передач.

Перед тим, як Родріго забив, я говорив з ним про проблеми в обороні, тому що вони підіймалися вгору і відкривали зони позаду, часто виходячи три на три. Це велике розчарування, що у нас не буде Мілітао в першому матчі півфіналу", – цитує Анчелотті сайт УЄФА.

У півфіналі "бланкос" протистоятимуть переможцю пари Манчестер Сіті – Баварія, який визначиться уже 19 квітня.

Реал став півфіналістом Ліги чемпіонів, вдруге здолавши Челсі – Родріго зробив дубль, Мудрик непогано вийшов на заміну