Мадридский Реал пока вынужден обходиться без помощи и поддержки главного тренера Карло Анчелотти.

Итальянский специалист не отправился с командой на первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против Челси, ведь до сих пор болеет коронавирусом, информирует Marca .

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Впрочем, о его отсутствии на завтрашнем матче нельзя говорить с уверенностью. Реал рассматривает вариант, что завтра Анчелотти сможет отправиться в Лондон, если получит отрицательный результат ПЦР-теста.

Ковид у Карло протекает бессимптомно. Из-за болезни наставник уже пропустил субботнюю встречу против Сельты (2:1) в Примере, его на тренерском мостике подстраховали сын Давиде Анчелотти и другой помощник Абиан Пердомо.

К слову, четвертьфинальный ответный матч Лиги чемпионов против Челси состоится 12 апреля – ровно через неделю.