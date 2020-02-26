Челси – Бавария: легендарный музыкант "спалил" игроков немецкой команды, выпивавших перед матчем ЛЧ

"Допинг" помог футболистам Баварии сокрушить лондонский Челси.

Вчера, 25 февраля, в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж мюнхенская Бавария в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромила Челси со счетом 3:0. Легендарный рок-певец Джон Бон Джови рассказал, что находился в одной гостинице с игроками немецкого клуба, решая свои дела. Музыкант утверждает, что видел, как игроки Баварии употребляли алкогольные напитки, а потом поехали на стадион и одержали победу.

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"Я думаю, что благодаря виски и пиву они (футболисты Баварии – прим.) доминировали в матче с Челси вчера вечером. А поражение лондонцев свидетельствует о слабой привычке Челси пить перед играми", – цитирует Бон Джови издание AS.

К слову, в этом поединке травму колена получил нападающий Баварии Роберт Левандовски – поляк, который отличился в матче голом и двумя результативными передачами, будет отсутствовать на футбольном поле около четырех недель.

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