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Челси – Бавария: легендарный музыкант "спалил" игроков немецкой команды, выпивавших перед матчем ЛЧ

26 февраля 22:32 132 Читати українською
Челси – Бавария: легендарный музыкант "спалил" игроков немецкой команды, выпивавших перед матчем ЛЧ
Бавария / ФК Бавария

"Допинг" помог футболистам Баварии сокрушить лондонский Челси.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

Вчера, 25 февраля, в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж мюнхенская Бавария в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромила Челси со счетом 3:0. Легендарный рок-певец Джон Бон Джови рассказал, что находился в одной гостинице с игроками немецкого клуба, решая свои дела. Музыкант утверждает, что видел, как игроки Баварии употребляли алкогольные напитки, а потом поехали на стадион и одержали победу.

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"Я думаю, что благодаря виски и пиву они (футболисты Баварии – прим.) доминировали в матче с Челси вчера вечером. А поражение лондонцев свидетельствует о слабой привычке Челси пить перед играми", – цитирует Бон Джови издание AS.

К слову, в этом поединке травму колена получил нападающий Баварии Роберт Левандовски – поляк, который отличился в матче голом и двумя результативными передачами, будет отсутствовать на футбольном поле около четырех недель.

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