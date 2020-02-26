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Левандовски получил травму в матче против Челси – известны сроки восстановления форварда Баварии

18:25 49 Читати українською
Левандовски получил травму в матче против Челси – известны сроки восстановления форварда Баварии
Роберт Левандовски / Твиттер ФК Бавария

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски длительное время будет оставаться вне футбола.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов получил травму и не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает официальный Твиттер немецкого клуба.

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Медики диагностировали у поляка травму колена и теперь 31-летний форвард пропустит минимум четыре недели.

Напомним, во вчерашнем матче Бавария на выезде разгромила лондонский Челси со счетом 3:0. Роберт в этом поединке отдал две результативные передачи и забил решающий гол на 76-й минуте.

В общем, в текущем сезоне Левандовски провел за Баварию 33 матча, в которых забил 39 голов и отдал пять результативных передачах.

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Лига чемпионов Челси - Бавария Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария Челси Челси Германия Бундеслига
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