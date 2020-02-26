Левандовски получил травму в матче против Челси – известны сроки восстановления форварда Баварии

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски длительное время будет оставаться вне футбола.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов получил травму и не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает официальный Твиттер немецкого клуба.

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Медики диагностировали у поляка травму колена и теперь 31-летний форвард пропустит минимум четыре недели.

Напомним, во вчерашнем матче Бавария на выезде разгромила лондонский Челси со счетом 3:0. Роберт в этом поединке отдал две результативные передачи и забил решающий гол на 76-й минуте.

В общем, в текущем сезоне Левандовски провел за Баварию 33 матча, в которых забил 39 голов и отдал пять результативных передачах.

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