Челсі – Баварія: легендарний музикант "спалив" гравців німецької команди, які випивали перед матчем ЛЧ

"Допінг" допоміг футболістам Баварії розтрощити лондонський Челсі.

Вчора, 25 лютого, у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж мюнхенська Баварія у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромила Челсі з рахунком 3:0. Легендарний рок-співак Джон Бон Джові розповів, що перебував в одному готелі з гравцями німецького клубу, вирішуючи свої справи. Музикант запевняє, що бачив, як гравці Баварії вживали алкогольні напої, а потім поїхали на стадіон і здобули перемогу.

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"Я думаю, що завдяки віскі та пиву вони (футболісти Баварії – прим.) домінували у матчі з Челсі вчора ввечері. А поразка лондонців свідчить про слабку звичку Челсі пити перед іграми", – цитує Бон Джові видання AS.

До слова, у цьому поєдинку травми коліна зазнав нападник Баварії Роберт Лєвандовскі – поляк, який відзначився у матчі голом та двома результативними передачами, буде відсутнім на футбольному полі близько чотирьох тижнів.

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