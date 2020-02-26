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Челсі – Баварія: легендарний музикант "спалив" гравців німецької команди, які випивали перед матчем ЛЧ

26 лютого 22:32 512 Читать на русском
Челсі – Баварія: легендарний музикант "спалив" гравців німецької команди, які випивали перед матчем ЛЧ
Баварія / ФК Баварія

"Допінг" допоміг футболістам Баварії розтрощити лондонський Челсі.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

Вчора, 25 лютого, у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж мюнхенська Баварія у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромила Челсі з рахунком 3:0. Легендарний рок-співак Джон Бон Джові розповів, що перебував в одному готелі з гравцями німецького клубу, вирішуючи свої справи. Музикант запевняє, що бачив, як гравці Баварії вживали алкогольні напої, а потім поїхали на стадіон і здобули перемогу.

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"Я думаю, що завдяки віскі та пиву вони (футболісти Баварії – прим.) домінували у матчі з Челсі вчора ввечері. А поразка лондонців свідчить про слабку звичку Челсі пити перед іграми", – цитує Бон Джові видання AS.

До слова, у цьому поєдинку травми коліна зазнав нападник Баварії Роберт Лєвандовскі – поляк, який відзначився у матчі голом та двома результативними передачами, буде відсутнім на футбольному полі близько чотирьох тижнів.

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Ліга чемпіонів Ліга чемпіонів 2019/20 Челсі - Баварія Баварія Баварія Челсі Челсі
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