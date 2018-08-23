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Че Че: В ответном матче надо попытаться забить как можно раньше

01:30 16 Читати українською
Че Че: В ответном матче надо попытаться забить как можно раньше
Че Че / Фото: ФК Динамо Киев

Хавбек киевского Динамо Че Че поделился впечатлениями от матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против Аякса.

"Мы выходили на поле добиваться положительного результата, победы или ничьей, результата лучшего, чем то, что есть сейчас.

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После неудачного начала смогли сравнять счет. К сожалению, нам не повезло, когда соперник забил второй мяч и затем стало сложнее. Во втором тайме Аякс действовал уверенно, но мы рассчитываем сыграть дома сильнее и отыграться. В ответном матче нужно постараться прессинговать на первых минутах, попытаться забить как можно раньше", – цитирует футболиста портал Динамомания.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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