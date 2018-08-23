Че Че: В ответном матче надо попытаться забить как можно раньше

Хавбек киевского Динамо Че Че поделился впечатлениями от матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против Аякса.

"Мы выходили на поле добиваться положительного результата, победы или ничьей, результата лучшего, чем то, что есть сейчас.

Аякс – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

После неудачного начала смогли сравнять счет. К сожалению, нам не повезло, когда соперник забил второй мяч и затем стало сложнее. Во втором тайме Аякс действовал уверенно, но мы рассчитываем сыграть дома сильнее и отыграться. В ответном матче нужно постараться прессинговать на первых минутах, попытаться забить как можно раньше", – цитирует футболиста портал Динамомания.

Аякс – Динамо: первый провал в сезоне, детские подарки и... сохранение шансов на Лигу чемпионов