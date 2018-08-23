Че Че: У матчі-відповіді треба спробувати забити якомога раніше

Хавбек київського Динамо Че Че поділився враженнями від матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Ми виходили на поле домагатися позитивного результату, перемоги або нічиєї, результату кращого, ніж те, що є зараз.

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Після невдалого початку змогли зрівняти рахунок. На жаль, нам не пощастило, коли суперник забив другий м'яч і потім стало складніше. У другому таймі Аякс діяв впевнено, але ми розраховуємо зіграти вдома сильніше і відігратися. У матчі-відповіді потрібно постаратися пресингувати на перших хвилинах, спробувати забити якомога раніше", – цитує футболіста портал Динамоманія.

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