Бенфике удалось выиграть свою группу в Лиге чемпионов, обойдя такие команды как ПСЖ, Ювентус и Маккаби (Хайфа). Бывший тренер Бенфики и сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон считает, что команда Рогера Шмидта является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

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Отметим, что в 1990 году именно Эрикссон выводил в финал Кубка чемпионов.

"Это впечатляющий результат, поехать в Израиль и победить там со счетом 6:1. Бенфика в этом сезоне играет очень хорошо. Я видел игры против Ювентуса, и они обе были блестящими. "Орлы" были в очень сложной группе с Ювентусом и ПСЖ, и им удалось выйти, причем очень стильно. Бенфика – главный фаворит на победу в Лиге чемпионов, и я думаю, что они пройдут очень далеко", – цитирует Эрикссона Mais Futebol, ссылаясь на Rádio Renascença.

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