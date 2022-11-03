Бенфіці вдалося виграти свою групу в Лізі чемпіонів, обійшовши такі команди як ПСЖ, Ювентус та Маккабі (Хайфа). Колишній тренер Бенфіки та збірної Англії Свен-Йоран Еріксон вважає, що команда Рогера Шмідта є головним фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів.

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Зауважимо, що в 1990 році саме Еріксон виводив у фінал Кубка чемпіонів.

"Це вражаючий результат – поїхати до Ізраїлю і перемогти там з рахунком 6:1. Бенфіка цього сезону грає дуже добре. Я бачив матчі проти Ювентуса, і вони обидва були блискучими. "Орли" були в дуже складній групі з Ювентусом та ПСЖ, і їм вдалося вийти у плей-оф, причому дуже стильно. Бенфіка – головний фаворит на перемогу в Лізі чемпіонів, і я думаю, що вони пройдуть дуже далеко", – цитує Ерікссона Mais Futebol, посилаючись на Radio Renascença.

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