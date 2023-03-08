"Как себя чувствую? Я не уверен! В конце было много эмоций, было напряженно, но ребята сыграли фантастически. Рад, что они победили. Это здорово для всех.

Челси – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

Пенальти? Я знал, что кто-то вбежал в штрафную. Бить должен был Хаверц или Джеймс. Я не смотрел, но обрадовался, когда услышал трибуны. Бить пенальти – это не для меня, поэтому я уважаю любого, кто это делает.

В раздевалке царила фантастическая атмосфера. Команда пережила тяжелый период, и этот турнир очень важен для нас. Мы хотели прогрессировать и попасть в четвертьфинал, это придаст нам настроения на следующие несколько недель.

Мы должны восстановиться и подготовиться к субботней игре с Лестером. Это отлично для ребят – два сухих матча после тяжелого периода. Такое происходит в жизни, и все зависит от того, как вы отреагируете, а игроки отреагировали фантастически. Было важно, чтобы мы оказывали на них давление, и болельщики были с нами. Это было нелегко сделать, потому что это топ-команда, уверенно играющая.

Надо отдать должное игрокам, они выложились полностью. Думаю, что мы заслуживаем пройти дальше", – рассказал Поттер BBC.

Челси пробил удачу Боруссии Д и вышел в 1/4 Лиги чемпионов – ужасные сигналы для Мудрика, без которого сложился пазл Поттера