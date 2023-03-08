Даже в кризисные времена Челси сумел оформить камбэк в плей-офф Лиги чемпионов. "Синие" пятый раз в клубной истории отыгрываются и побеждают своего соперника на стадии плей-офф турнира после поражения в первом матче. Как информирует Opta, это – лучший результат Лиги чемпионов наравне с Барселоной, Ювентусом и Реалом.

Челси преодолел везение Боруcсии Д и вышел в 1/4 Лиги чемпионов – ужасные сигналы для Мудрика, без которого все удается

Грэм Поттер не будет уволен в ближайшие дни благодаря голам Рахима Стерлинга и Кая Хаверца. Англичанин забил в конце первого тайма, а немец реализовал пенальти сразу после перерыва.

Будем надеяться, что Михаил Мудрик успеет адаптироваться в новой команде к четвертьфинальным матчам.