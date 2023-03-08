"Як себе почуваю? Я не впевнений! Наприкінці було багато емоцій, було напружено, але хлопці зіграли фантастично. Радий, що вони перемогли. Це чудово для всіх.

Челсі – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Пенальті? Я знав, що хтось вбіг до штрафного майданчика. Бити мав Хаверц або Джеймс. Я не дивився, але зрадів, коли почув трибуни. Бити пенальті – це не для мене, тому я шаную будь-кого, хто це робить.

У роздягальні панувала фантастична атмосфера. Команда пережила важкий період, і цей турнір дуже багато важить для нас. Ми хотіли прогресувати та потрапити до чвертьфіналу, і це дасть нам настрій на наступні кілька тижнів.

Ми повинні відновитися та підготуватися до суботньої гри з Лестером. Це чудово для хлопців – два сухі матчі після важкого періоду. Таке трапляється у житті, і все залежить від того, як ви відреагуєте, а гравці відреагували фантастично. Було важливо, щоб ми чинили на них тиск, і вболівальники були з нами. Це було нелегко зробити, бо це топ-команда, яка впевнено грає.

Треба віддати належне гравцям, вони виклалися повністю. Думаю, що ми заслуговуємо пройти далі", – розповів Поттер BBC.

Челсі пробив удачу Борусії Д і вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – жахливі сигнали для Мудрика, без якого склався пазл Поттера