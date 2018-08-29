Бурда: Контратаки Аякса, к сожалению, проходили

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал о своих впечатлениях от матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса (0:0).

"Поскольку мы не прошли дальше, то результат отрицательный. Но, честно, мы сегодня отдали на поле все силы. Пытались применять прессинг, соперник из-под него выходил через пас, они не боялись так играть.

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У них хорошие индивидуально сильные футболисты. Контратаки Аякса, к сожалению, проходили. Трудно было играть против Хунтелара, он хороший футболист, находит свои моменты в штрафной площадке, умеет отскочить, уйти от защитника. Для меня это опыт.

В перерыве Хацкевич просил, чтобы мы давили впереди, чтобы использовали стандартные положения, пытались забить мяч после них, играли больше на атаку.

Супряга? Ему было трудно зацепиться за мяч, Влад – молодой парень, у него все впереди, для него это большой опыт. Думаю, в дальнейшем он принесет Динамо пользу", – рассказал Бурда официальному сайту Динамо.

Напомним, в домашнем ответном матче Динамо сыграло вничью с Аяксом (0:0) и вылетело из Лиги чемпионов, уступив с общим счетом 1:3 по сумме двух поединков.

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