Бурда: Контратаки Аякса, на жаль, проходили

Захисник Динамо Микита Бурда розповів про свої враження від матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса (0:0).

"Оскільки ми не пройшли далі, то результат негативний. Але, чесно, ми сьогодні віддали на полі всі сили. Намагалися застосовувати пресинг, суперник з-під нього виходив через пас, вони не боялися так грати.

Динамо – Аякс – відеоогляд матчу

У них хороші індивідуально сильні футболісти. Контратаки Аякса, на жаль, проходили. Важко було грати проти Хунтелара, він хороший футболіст, знаходить свої моменти у штрафному майданчику, вміє відскочити, піти від захисника. Для мене це досвід.

У перерві Хацкевич просив, щоб ми тиснули попереду, щоб використовували стандартні положення, намагалися забити м'яч після них, грали більше на атаку.

Супряга? Йому було важко зачепитися за м'яч, Влад – молодий хлопець, у нього все попереду, для нього це великий досвід. Думаю, в подальшому він принесе Динамо користь", – розповів Бурда офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, в домашньому матчі-відповіді Динамо зіграло внічию з Аяксом (0:0) та вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:3 за сумою двох поєдинків.

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