toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН

Бурда: Контратаки Аякса, на жаль, проходили

10:08 242 Читать на русском
Бурда: Контратаки Аякса, на жаль, проходили
Микита Бурда / Футбол 24

Захисник Динамо Микита Бурда розповів про свої враження від матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса (0:0).

"Оскільки ми не пройшли далі, то результат негативний. Але, чесно, ми сьогодні віддали на полі всі сили. Намагалися застосовувати пресинг, суперник з-під нього виходив через пас, вони не боялися так грати.

Динамо – Аякс – відеоогляд матчу

У них хороші індивідуально сильні футболісти. Контратаки Аякса, на жаль, проходили. Важко було грати проти Хунтелара, він хороший футболіст, знаходить свої моменти у штрафному майданчику, вміє відскочити, піти від захисника. Для мене це досвід.

У перерві Хацкевич просив, щоб ми тиснули попереду, щоб використовували стандартні положення, намагалися забити м'яч після них, грали більше на атаку.

Супряга? Йому було важко зачепитися за м'яч, Влад – молодий хлопець, у нього все попереду, для нього це великий досвід. Думаю, в подальшому він принесе Динамо користь", – розповів Бурда офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, в домашньому матчі-відповіді Динамо зіграло внічию з Аяксом (0:0) та вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:3 за сумою двох поєдинків.

Чи відправить Суркіс Хацкевича у відставку після вильоту Динамо з Ліги чемпіонів – головні причини

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Аякс
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Аякс Аякс Динамо - Аякс Ліга чемпіонів Динамо Динамо Микита Бурда Микита Бурда
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
59
хв
ПАОК
22:00
Бенфіка
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук